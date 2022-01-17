18-летний Марк Кондратюк рассказал, как его на улице догнала девушка

Чемпион Европы 2018 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк ответил на вопрос, узнают ли его на улице. Спортсмен рассказал, как однажды его догнала девушка.
«Бывало. В первый раз было, когда ко мне подошли на остановке около ЦСКА после Кубка Первого канала. Иду к остановке и понимаю, что кто-то будто идёт за мной. Это было странно, но я внутренне ощутил, что этот кто-то не просто по улице идёт, а именно ко мне. Девушка. Поздравила. Я был немножко в шоке.
Во второй раз это было, когда мы летели с шоу Ильи Изяславича Авербуха. Там нас узнали, в том числе меня, прямо в самолёте. Необычно, странно, но прикольно», — приводит слова Кондратюка ТАСС.
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