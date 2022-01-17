Алёна Косторная: с моей рукой не всё так хорошо, как хотелось бы

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о своём самочувствии и заявила, что в скором времени сможет выйти на лёд.

«Я уже в ортезе. Конечно не в таком, в котором нужно, но врачи сказали «без разницы». Это значит, что скоро я смогу выйти на лёд. Гипса нет, и в принципе уже ничего не мешает. С моей рукой не всё так хорошо, как хотелось бы. Это был не обычный перелом, есть осложнения. Не очень приятная история, к сожалению», — поведала Косторная на своём канале в YouTube.

Косторная сломала кисть правой руки в декабре 2021 года на тренировке перед чемпионатом России по фигурному катанию. На восстановление и реабилитацию спортсменке потребуется от шести до восьми недель.