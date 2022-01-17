Трусова опубликовала в «Инстаграме» пост о своём выступлении на чемпионате Европы

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в «Инстаграме» пост, где подвела итоги прошедшего чемпионата Европы в Таллине (Эстония).
Трусова заняла третье место (234,36 балла). Уверенную победу одержала её соотечественница Камила Валиева (259,06), серебро завоевала другая россиянка Анна Щербакова (237,42).
«Каждый старт для меня – это бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем! Спасибо всем, кто всегда рядом!» — написала Трусова.
Публикация доступна в «инстаграме» Александры Трусовой.
На пост отреагировала другая российская фигуристка Елизавета Нугуманова. «Любим тебя», — написала Елизавета в комментариях.
Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 января 2022
-
23:14
-
23:01
-
22:37
-
20:10
-
18:58
-
17:14
-
15:00
-
14:53
-
14:19
-
14:03
-
13:19
-
11:51
-
10:39
-
09:52
-
09:42
-
09:17
-
09:06
-
09:00
-
08:58
-
08:45
-
08:23
-
07:57
-
07:53
-
07:31
-
07:24
-
07:19
-
06:01
-
00:06
- 16 января 2022
-
23:42
-
23:08
-
22:12
-
21:28
-
20:27
-
20:14
-
19:41