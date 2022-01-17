Трусова опубликовала в «Инстаграме» пост о своём выступлении на чемпионате Европы

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в «Инстаграме» пост, где подвела итоги прошедшего чемпионата Европы в Таллине (Эстония).

Трусова заняла третье место (234,36 балла). Уверенную победу одержала её соотечественница Камила Валиева (259,06), серебро завоевала другая россиянка Анна Щербакова (237,42).

«Каждый старт для меня – это бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем! Спасибо всем, кто всегда рядом!» — написала Трусова.

Публикация доступна в «инстаграме» Александры Трусовой.

На пост отреагировала другая российская фигуристка Елизавета Нугуманова. «Любим тебя», — написала Елизавета в комментариях.

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