Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Александры Трусовой о чемпионате Европы

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост российской фигуристки Александры Трусовой о своём выступлении на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Ранее Трусова, которая завоевала бронзовую медаль на турнире, написала в «Инстаграме»: «Каждый старт для меня – это бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем! Спасибо всем, кто всегда рядом!»
«Лучшая! Вперёд», — написал Губерниев в комментариях.
Посмотреть пост можно в «инстаграме» Александры Трусовой.
Трусова заняла третье место (234,36 балла). Уверенную победу одержала её соотечественница Камила Валиева (259,06), серебро завоевала ещё одна россиянка Анна Щербакова (237,42).
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