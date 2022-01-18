Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Александры Трусовой о чемпионате Европы

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост российской фигуристки Александры Трусовой о своём выступлении на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Ранее Трусова, которая завоевала бронзовую медаль на турнире, написала в «Инстаграме»: «Каждый старт для меня – это бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем! Спасибо всем, кто всегда рядом!»

«Лучшая! Вперёд», — написал Губерниев в комментариях.

Посмотреть пост можно в «инстаграме» Александры Трусовой.

Трусова заняла третье место (234,36 балла). Уверенную победу одержала её соотечественница Камила Валиева (259,06), серебро завоевала ещё одна россиянка Анна Щербакова (237,42).

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