Этери Тутберидзе опубликовала пост в «Инстаграме» о чемпионате Европы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый чемпионату Европы в Таллине (Эстония).

Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, выступающие под руководством Тутберидзе, заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Спортивная пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов, которую Тутберидзе тренирует вместе с Максимом Траньковым, завоевала серебро. Диана Дэвис (дочь Этери) и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, стали седьмыми.

«Чемпионат Европы — 2022. Золото, два серебра и бронза. Спасибо всем огромное за поддержку. Работаем дальше», — написала Тутберидзе, прикрепив текст к фотографиям с подопечными.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

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