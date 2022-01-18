Глеб Смолкин обратился к Диане Дэвис

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, обратился к партнёрше. 16 января Дэвис исполнилось 19 лет. Диана — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Дишенька, поздравляю тебя с днём рождения! Будь самой счастливой!» — написал Смолкин в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив текст к фото с Дэвис.

Фото: «инстаграм» глеба смолкина

На чемпионате Европы в Таллине (Эстония) Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место. Победу в соревнованиях танцевальных дуэтов одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (217,96 балла), серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин (213,20), бронзу — представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).

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