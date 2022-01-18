Илья Авербух: мальчикам из России ничего не светит на Олимпиаде

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира и Европы, хореограф и постановщик Илья Авербух высказал мнение, что российские фигуристы не смогут завоевать золото в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине. На чемпионате Европы в Таллине (Эстония) золото завоевал россиянин Марк Кондратюк, а Андрей Мозалёв и Евгений Семененко стали четвёртым и пятым соответственно.

«Мальчикам у нас просто ничего не светит (на Олимпиаде. — Прим. «Чемпионата»). Лучший результат, если мы будем в пятёрке. Основные конкуренты в мужском одиночном катании – это американцы, японцы. Мы их знаем. Они не участвовали в чемпионате Европы. Так же, как и мы в чемпионате четырёх континентов», — приводит слова Авербуха «Комсомольская правда».

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