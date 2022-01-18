Мэддисон: прыгает Загитова, которой 15 лет, и обсуждают, будто это спорт. Это омерзительно

Стример Илья Давыдов, известный под прозвищем Maddyson, раскритиковал фигурное катание. По мнению Мэддисона, оно не является видом спорта.
«У нас в стране целый культ фигурного катания, где бабы реально выглядят, как будто они в мини-юбках выше попы и в стрингах. Разве это не так? У тянок (девушек. — Прим. «Чемпионата») платья выше (зоны бикини, в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»). Пусть они и надеты на чулки, но кажется, что они в стрингах.
Прыгает какая-нибудь Загитова, которой 15 лет, и тысячи домохозяек обсуждают, как будто это спорт. И сидят какие-то мужики-подпивасы и смотрят это фигурное катание: «Да-а-а, тройной лутц». Это омерзительно. Это такое лицемерие», — приводит слова Мэддисона Sports.ru, ссылаясь на трансляцию стримера в Twitch.
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