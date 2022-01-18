Тиффани Загорски рассказала о процессе своего восстановления
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Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, рассказала, как проходит её восстановление после чемпионата России.
«Чувствую себя немного сильнее каждый день. Некоторые дни тяжелее, чем другие. Но самое главное, что я узнала в прошлом году, это то, насколько важно ваше здоровье и насколько важно прислушиваться к своему телу», — написала Загорски в «сториз» свого «инстаграма».
Загорски, переболевшая менингитом на старте этого сезона, почувствовала себя плохо во время исполнения произвольной программы на чемпионате России. После окончания номера она в сопровождении врачей проследовала в подтрибунное помещение. Пара Загорски – Гурейро заняла восьмое место на этом турнире.
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