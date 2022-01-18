Александра Бойкова: главное — доехать до Пекина и показать свой лучший результат
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, показала экипировку для участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
«До старта Олимпиады остаётся чуть больше двух недель! А это значит, что пришла пора самой активной подготовки к ней. Экипировку уже получили. Осталось главное — доехать до Пекина и показать свой лучший результат на самом крупном празднике спорта», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».
На чемпионате Европы, который проходил на минувшей неделе в Таллине (Эстония), Бойкова и Козловский не смогли защитить завоёванный в 2020 году титул, став бронзовыми призёрами.
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