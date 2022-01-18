Анна Щербакова показала, как встретили её в «Хрустальном» после ЧЕ

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова показала, как встретили её на тренировочном катке «Хрустальный» после возвращения с чемпионата Европы, который проходил в Таллине (Эстония).

«Вернулась домой в «Хрустальный», а здесь такая красота. Спасибо огромное!» — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

На чемпионате Европы – 2022 Щербакова завоевала серебряную медаль. Анна неудачно выступила в короткой программе, оказавшись за пределами пьедестала. А в произвольной выдала блестящий прокат с четверным флипом, уверенно поднявшись на второе итоговое место. Победу одержала ещё одна ученица Этери Тутберидзе – Камила Валиева.