Александр Плющенко показал своё «магическое» фото в образе Щелкунчика

9-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, показал фотографию, которая на странице поклонницы фигуристов их семьи собрала более двух миллионов просмотров.

«Это фото у Ирины собрало больше 2,1 млн просмотров (охваты)! Все пишут, что это фото – магическое. Я в образе Щелкунчика, который готовится к бою! К слову, за 10 шоу я не упал ни разу! Чисто откатал от и до все наши шоу», — написал Александр Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».

Александр – сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. С 4 лет он занимается фигурным катанием в школе своего отца, участвует с ним в ледовых шоу.