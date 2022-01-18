«Глупости не комментирую». Чайковская — о возможном невключении Коляды в состав на ОИ-2022

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская высказалась об обсуждении состава национальной команды на Олимпийские игры – 2022.
«У мужчин Евгения Семененко предпочли Андрею Мозалёву, посчитав, что по ходу сезона он был стабильнее и надёжнее. В итоге оба выступили в Таллине. Не стану комментировать высказывания некоторых «знатоков» о том, что Михаила Коляду не стоит включать в состав олимпийской команды. Глупости не комментирую.
К сожалению, в последнее время сформировалась когорта «экспертов», мало что понимающих в фигурном катании, но комментирующих всё, всегда и везде. Каждый день выбрасывается уйма негатива, читать который просто невозможно. Люди, которые хотят попиариться на нашем виде спорта, забывают о том, что фигурное катание превыше всего», – приводит слова Чайковской «РИА Новости».
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