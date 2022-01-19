«Ох, боги». Актриса Дарья Мороз оценила фотосессию Евгении Медведевой

Российская актриса Дарья Мороз выразила восхищение новой фотосессией фигуристки Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира опубликовала снимки в своём «инстаграме». В комментарии к посту Евгении Мороз написала: «Ох, боги».

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

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