Марк Кондратюк показал фото с Камилой Валиевой и с Александрой Трусовой

Чемпион Европы 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные на ЧЕ в Таллине (Эстония), который прошёл в минувшие выходные. На первом снимке Кондратюк изображён вместе с обладательницей бронзовой медали в женском одиночном катании Александрой Трусовой, на втором — с чемпионкой Камилой Валиевой, на третьем — со своим тренером Светланой Соколовской.

«Счастливые моменты с моего первого чемпионата Европы. Александра Трусова, Камила Валиева, Светлана Соколовская», — подписал он фотографии.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Марка Кондратюка.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!