Марк Кондратюк показал фото с Камилой Валиевой и с Александрой Трусовой

Чемпион Европы 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные на ЧЕ в Таллине (Эстония), который прошёл в минувшие выходные. На первом снимке Кондратюк изображён вместе с обладательницей бронзовой медали в женском одиночном катании Александрой Трусовой, на втором — с чемпионкой Камилой Валиевой, на третьем — со своим тренером Светланой Соколовской.
«Счастливые моменты с моего первого чемпионата Европы. Александра Трусова, Камила Валиева, Светлана Соколовская», — подписал он фотографии.
Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Марка Кондратюка.
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