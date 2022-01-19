Илья Авербух одним словом отреагировал на пост Этери Тутберидзе о чемпионате Европы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира и Европы, хореограф и постановщик Илья Авербух одним словом отреагировал на пост в «Инстаграме», который оставила заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе написала: «Чемпионат Европы — 2022. Золото, два серебра и бронза. Спасибо всем огромное за поддержку. Работаем дальше».

«Браво!» — написал Авербух в комментариях.

Напомним, Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, выступающие под руководством Тутберидзе, заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов, которую Тутберидзе тренирует вместе с Максимом Траньковым, завоевала серебро. Диана Дэвис (дочь Этери) и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, стали седьмыми.

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