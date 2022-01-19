«Вы обливали грязью девочек Тутберидзе». Хореограф Железняков выступил с заявлением

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, выступил с заявлением в «Инстаграме». Ранее Железняков эмоционально высказался о публикации в СМИ его фразы «Утритесь, мрази!» Таким образом он подписал публикацию с фотографиями Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые заняли весь пьедестал на чемпионате Европы – 2022.

«Друзья, некоторые из вас написали, что можно было высказаться покорректнее. Может, вы, конечно, и правы, но я привык называть вещи своими именами. Всё, что было мной сказано в последние дни, посвящалось людям, которые целенаправленно уничтожали репутацию и нервы юной девочке. Да и не только ей.

Вы обливали грязью девочек ТШТ (тренерского штаба Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»), сам тренерский штаб, не стесняясь в выражениях, а теперь вас, видите ли, обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные. Эти слова вы заслужили, а правда — она всегда горькая. Мои высказывания ни в коем случае не касались адекватных болельщиков, конкурирующих штабов и тем более соперниц, вы отлично знаете, у кого ручки испачканы.

По поводу комментариев, что такой грубиян недостоин работать с детьми. Пусть тут в комментариях мамы моих учеников напишут, как я отношусь к воспитанникам — и вы в очередной раз умоетесь. Я никогда не позволяю грубостей в адрес детей. А те, кто поистине заслуживает, всегда получат по морде. К остальным с уважением, ваш Танцующий Железяка», — написал Железняков в своём «инстаграме».

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