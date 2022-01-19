Екатерина Рябова: понимаю, что уже не смогу ничего выучить из элементов ультра-си

Представляющая Азербайджан фигуристка Екатерина Рябова подвела итог своего выступления на чемпионате Европы в Таллине, где она заняла шестое место.
Накануне старта соревнований Рябова могла отказаться от участия из-за нелучшего физического состояния.
«Не всем довольна, но всё супер (улыбается). Особенно учитывая обстоятельства. Можно работать дальше. В принципе хотелось ехать сюда с более хорошей формой, лучшими прокатами, но рада, что в произвольной получилось более-менее чисто. Просто очень счастлива.
Не думаю, что мне нужно усложнение контента. На чемпионате Европы за короткую программу могла получить больше, если бы я лучше каталась. Но я была на нервах после всех тренировок и разминки. Некоторые элементы смазались.
Можно ли ещё в женском одиночном катании выступать без ультра-си? Естественно, это обязательная вещь, если мы хотим бороться за медали. Я понимаю, что уже не смогу ничего выучить из элементов ультра-си. Но я могу кататься чисто и получать от этого удовольствие, что и стараюсь делать», — приводит слова Рябовой Sport24.
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