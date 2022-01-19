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Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров
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С 20 по 22 января в Саранске пройдёт первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования в полном объёме покажет Первый канал на своём официальном сайте.

Расписание трансляций
20 января, четверг

13:55 Юноши, короткая программа
16:35 Церемония открытия соревнований
17:20 Девушки, короткая программа
20:00 Танцы на льду, ритм-танец.

21 января, пятница

13:10 Юноши, произвольная программа
16:00 Девушки, произвольная программа
18:45 Награждение победителей. Юноши, девушки
19:30 Пары, короткая программа.

22 января, суббота

11:55 Танцы на льду, произвольный танец
14:35 Пары, произвольная программа
16:55 Награждение победителей. Танцы, пары.

В соревнованиях примут участие Софья Самоделкина, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анастасия Зинина, Вероника Жилина, Софья Муравьёва, Софья Титова, Кирилл Сарновский, Артём Ковалёв, Егор Рухин, Илья Яблоков, Николай Колесников и другие.

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