Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров

С 20 по 22 января в Саранске пройдёт первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования в полном объёме покажет Первый канал на своём официальном сайте.



Расписание трансляций

20 января, четверг



13:55 Юноши, короткая программа

16:35 Церемония открытия соревнований

17:20 Девушки, короткая программа

20:00 Танцы на льду, ритм-танец.



21 января, пятница



13:10 Юноши, произвольная программа

16:00 Девушки, произвольная программа

18:45 Награждение победителей. Юноши, девушки

19:30 Пары, короткая программа.



22 января, суббота



11:55 Танцы на льду, произвольный танец

14:35 Пары, произвольная программа

16:55 Награждение победителей. Танцы, пары.



В соревнованиях примут участие Софья Самоделкина, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анастасия Зинина, Вероника Жилина, Софья Муравьёва, Софья Титова, Кирилл Сарновский, Артём Ковалёв, Егор Рухин, Илья Яблоков, Николай Колесников и другие.