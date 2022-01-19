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«Наденем на девушек чёрные костюмы, закроем лицо». Слуцкая ответила на критику Мэддисона

«Наденем на девушек чёрные костюмы, закроем лицо». Слуцкая ответила на критику Мэддисона
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на критику современного фигурного катания со стороны известного блогера и стримера Ильи Давыдова (Мэддисона).

Напомним, Мэддисон резко высказался об откровенных костюмах юных представительниц одного из самых популярных видов спорта.

«Похоже, уже просто не к чему больше цепляться. Давайте теперь обращать внимание на трусы, открытую грудь и так далее. Наденем на девушек чёрные костюмы, закроем лицо. Оставим только глаза. У меня нет желания комментировать все эти странные высказывания. Я хочу смотреть на фигурное катание через призму его изящества и грации. А вашего блогера нужно познакомить с Александром Васильевым (историк моды. — Прим. «Чемпионата»), который бы ему объяснил, что такое стиль и красота.

Если ему так не нравится, может не смотреть или представить, что они старше. Сейчас всё быстро развивается, идёт вперёд, как и фигурное катание. Как можно сравнивать 2002 год, когда выступали мы, и 2022-й? Мы же не сравниваем первые айфоны с сегодняшними версиями или кнопочные телефоны с современными. Тогда мы делали свои костюмы из того, что удавалось найти, сами клеили стразы. Сегодня же они создаются совершенно по-другому», — приводит слова Слуцкой RT.

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