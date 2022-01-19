«Наденем на девушек чёрные костюмы, закроем лицо». Слуцкая ответила на критику Мэддисона

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на критику современного фигурного катания со стороны известного блогера и стримера Ильи Давыдова (Мэддисона).
Напомним, Мэддисон резко высказался об откровенных костюмах юных представительниц одного из самых популярных видов спорта.
«Похоже, уже просто не к чему больше цепляться. Давайте теперь обращать внимание на трусы, открытую грудь и так далее. Наденем на девушек чёрные костюмы, закроем лицо. Оставим только глаза. У меня нет желания комментировать все эти странные высказывания. Я хочу смотреть на фигурное катание через призму его изящества и грации. А вашего блогера нужно познакомить с Александром Васильевым (историк моды. — Прим. «Чемпионата»), который бы ему объяснил, что такое стиль и красота.
Если ему так не нравится, может не смотреть или представить, что они старше. Сейчас всё быстро развивается, идёт вперёд, как и фигурное катание. Как можно сравнивать 2002 год, когда выступали мы, и 2022-й? Мы же не сравниваем первые айфоны с сегодняшними версиями или кнопочные телефоны с современными. Тогда мы делали свои костюмы из того, что удавалось найти, сами клеили стразы. Сегодня же они создаются совершенно по-другому», — приводит слова Слуцкой RT.
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