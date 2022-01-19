Фигуристы Дэвис и Смолкин — первокурсники Астраханского технического университета

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцевальном дуэте, который вошёл в состав олимпийской сборной России, являются первокурсниками биологического факультета Астраханского государственного технического университета (АГТУ), сообщает портал «Пункт-А».

Дочь известного тренера Этери Тутберидзе числится в составе группы ДКЮО-11, а сын актёра Бориса Смолкина (более известного как дворецкий Константин в ситкоме «Моя прекрасная няня») – в группе ДБФТ-11.

«Ребята с момента поступления всё своё время проводят на тренировках, хоть и учатся на очном отделении», — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу вуза. Отметим, что тренируется дуэт в США под руководством Игоря Шпильбанда.

На минувшей неделе на чемпионате Европы в Таллине Дэвис и Смолкин заняли седьмое место.