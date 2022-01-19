Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы Дэвис и Смолкин — первокурсники Астраханского технического университета

Фигуристы Дэвис и Смолкин — первокурсники Астраханского технического университета
Комментарии

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцевальном дуэте, который вошёл в состав олимпийской сборной России, являются первокурсниками биологического факультета Астраханского государственного технического университета (АГТУ), сообщает портал «Пункт-А».

Дочь известного тренера Этери Тутберидзе числится в составе группы ДКЮО-11, а сын актёра Бориса Смолкина (более известного как дворецкий Константин в ситкоме «Моя прекрасная няня») – в группе ДБФТ-11.

«Ребята с момента поступления всё своё время проводят на тренировках, хоть и учатся на очном отделении», — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу вуза. Отметим, что тренируется дуэт в США под руководством Игоря Шпильбанда.

На минувшей неделе на чемпионате Европы в Таллине Дэвис и Смолкин заняли седьмое место.

Новые судьи не помогли дочери Тутберидзе на ЧЕ. Зато у России есть золото и серебро! Новые судьи не помогли дочери Тутберидзе на ЧЕ. Зато у России есть золото и серебро!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022