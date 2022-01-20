Дочь Этери Тутберидзе опубликовала пост об Олимпиаде-2022 в Пекине

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай). 19-летняя Дэвис, являющаяся дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, выложила две фотографии с партнёром в форме олимпийской сборной.

«Дорога в Пекин-2022», — подписала она снимки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дианы Дэвис.

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония) Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место. Они попали в олимпийскую сборную России как серебряные призёры чемпионата России, который прошёл в Санкт-Петербурге в конце декабря.

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