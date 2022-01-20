«Первая и до сих пор единственная». Ирина Слуцкая опубликовала пост о своём рекорде

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала пост о своём рекорде.

«Очень важный для меня день. 19 января 2006 года был установлен мой рекорд: я стала семикратной чемпионкой Европы в женском одиночном катании! Для меня это большая радость и гордость. Я стала первой и до сих пор единственной, кому удалось завоевать этот высокий титул 7 раз: в 1996-м, 1997-м, 2000-м, 2001-м, 2003-м, 2005-м, 2006-м. Я принимаю ваши поздравления, друзья!» — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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