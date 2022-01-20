Наталья Бестемьянова оценила состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выбор состава сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Я согласна с составом. У меня нет никаких противоречий. Мужской состав? У меня нет никаких противоречий!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро соответственно. Кроме того, Россия стала второй в командном турнире.

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