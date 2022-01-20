«Наверное, есть вопросы к Семененко». Ирина Роднина — о составе сборной России на ОИ-2022

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала выбор состава сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

По словам Родниной, есть вопросы к Евгению Семененко, попавшему в число запасных.

«Оценивать состав должна не я, а федерация. Раз они приняли такие решения, значит, есть основания. Наверное, учитывалось сегодняшнее физическое и психологическое состояние. И результаты всех стартов. Удивил ли кто-то в составе? Сильно никто не удивил.

По моим понятиям, состав сборной определяется на чемпионате страны — это спортивный принцип. Принцип, который работает во многих странах. Что касается Семененко, то, наверное, какие-то вопросы к нему есть. Федерация должна объяснять», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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