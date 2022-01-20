Гербольдт — о составе мужчин на ОИ: всё честно, учитывая результаты чемпионата Европы

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о составе мужской сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай). В команду вошли Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Михаил Коляда. Запасными стали Евгений Семененко и Пётр Гуменник.



«В целом всё ожидаемо. Что касается состава мужчин, всё честно, учитывая результаты чемпионата Европы. Все знали, что ЧЕ — последний старт, на котором будет утверждаться состав на Олимпийские игры.



Лизу Туктамышеву очень жалко, но это спорт. Нужно кататься чисто в нужном месте и в нужное время. К сожалению, у Лизы это не совсем получилось», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



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