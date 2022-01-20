«Дэвис и Смолкин на ЧР показали хорошее катание». Энберт — о составе сборной России на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал попадание Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Дэвис и Смолкин на чемпионате России показали очень хорошее катание. Понятно, что были ещё претенденты. Для меня как для обычного зрителя они выглядели действительно хорошо. Это третье место очень логично.

Что касается пар, здесь вопросов нет. Едут три наши титулованные и именитые пары. По девочкам перед ЧЕ были вопросы по поводу Туктамышевой. Наши девочки доказали, что они все готовы и настроены. Вопросов уже быть не может», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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