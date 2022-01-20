Энберт: в турнирной таблице ЧЕ Мозалёв выше. Решение о составе на Олимпиаду логичное

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт поделился мнением о составе сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Официально состав был объявлен сегодня, 20 января.
«В танцах на льду, спортивных парах, у женщин всё ожидаемо и понятно. Что касается мужчин, Семененко сделал большое дело — в прошлом году они вместе с Мишей (Колядой. — Прим. «Чемпионата») добыли три квоты на ОИ. Его вклад в эту Олимпиаду большой. Но нужно смотреть, кто здесь и сейчас готов лучше. Мозалёв на чемпионате Европы показал хорошее катание, были очень близки с Семененко. Но, к сожалению, в спорте нельзя занять одно и то же место. В турнирной таблице Мозалёв выше, думаю, решение о составе на ОИ логичное и справедливое», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 20 января 2022
-
13:44
-
13:22
-
13:16
-
13:12
-
13:07
-
12:44
-
12:33
-
12:26
-
12:18
-
12:15
-
11:53
-
11:40
-
11:36
-
11:19
-
11:02
-
08:47
-
08:13
-
07:46
-
07:36
- 19 января 2022
-
23:37
-
22:18
-
20:08
-
18:49
-
17:23
-
13:29
-
12:28
-
11:57
-
09:12
-
08:56
-
08:47
-
08:25
-
07:46
-
00:01
- 18 января 2022
-
23:31
-
23:09