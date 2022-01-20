Энберт: в турнирной таблице ЧЕ Мозалёв выше. Решение о составе на Олимпиаду логичное

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт поделился мнением о составе сборной России на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Официально состав был объявлен сегодня, 20 января.



«В танцах на льду, спортивных парах, у женщин всё ожидаемо и понятно. Что касается мужчин, Семененко сделал большое дело — в прошлом году они вместе с Мишей (Колядой. — Прим. «Чемпионата») добыли три квоты на ОИ. Его вклад в эту Олимпиаду большой. Но нужно смотреть, кто здесь и сейчас готов лучше. Мозалёв на чемпионате Европы показал хорошее катание, были очень близки с Семененко. Но, к сожалению, в спорте нельзя занять одно и то же место. В турнирной таблице Мозалёв выше, думаю, решение о составе на ОИ логичное и справедливое», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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