Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг

Российская фигуристка Валерия Старыгина, выступающая в танцах на льду, получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

26-летняя Старыгина нарушенила пункт 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода»). Срок её дисквалификации отсчитывается с 18 января 2022 года.

«Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещённой субстанции в его организм, а также неиспользование запрещённого метода. Соответственно, нет необходимости доказывать намерение, вину, халатность или осознание использования со стороны спортсмена для установления нарушения антидопингового правила по использованию запрещённой субстанции или запрещённого метода.

Несущественно, привело ли использование или попытка использования запрещённой субстанции, или запрещённого метода к успеху или неудаче. Для установления факта нарушения антидопингового правила достаточно того, что имело место использование или попытка использования запрещённой субстанции или запрещённого метода», — отмечается в соответствующем пункте правил.

Старыгина выступает в паре с Иваном Волобуевым.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!