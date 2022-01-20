Согласны ли вы с составом сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022?

Сегодня, 20 января, Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав российской олимпийской команды фигуристов, которые выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Согласны ли вы с составом сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022?»

Пройти опрос можно по ссылке.

На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро соответственно. Кроме того, Россия стала второй в командном турнире.

Новость по теме Сборная России по фигурному катанию объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

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