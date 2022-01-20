Алексей Ягудин прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выбор состава сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Решение федерации по составу на Олимпиаду для меня не стало неожиданностью, оно вполне логичное. В танцах, парах и у девушек выбор был понятен практически сразу после чемпионата России.

Основной вопрос у мужчин, конечно, стоял между Семененко и Мозалёвым, особенно после того, как Михаил Коляда получил небольшую травму и не смог поехать на чемпионат Европы, а вопрос этот должен был решиться именно на чемпионате Европы. И если Семененко вырвал себе путёвку на чемпионат мира в прошлом сезоне, то Мозалёв благодаря успешному катанию на чемпионатах России и Европы, где обошёл Семененко, в этом сезоне добился права выступить на Олимпиаде.

Так что в целом всё действительно логично, но куда больше меня, да и всех, наверное, интересует выбор в командный турнир, причём в каждом из видов. И особенно у мужчин, поскольку шансы на медаль в индивидуальном турнире, объективно говоря, ничтожно малы», — цитирует Ягудина ТАСС.

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