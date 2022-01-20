Евгений Плющенко отреагировал на попадание Михаила Коляды в состав сборной России на ОИ
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал то, что российский фигурист Михаил Коляда попал в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине, несмотря на пропуск чемпионата Европы из-за травмы.
«Что касается Михаила Коляды, который уже выступал на Играх, то он сильный спортсмен. Он тренируется у моего великого тренера. Михаил не участвовал в чемпионате Европы, у них с Алексеем Николаевичем (Мишиным. — Прим. «Чемпионата») было время. Они поработали, и он справится, я в него верю», — приводит слова Плющенко ТАСС.
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