Валиева показала фото с Квителашвили и Кондратюком, залезшим на столик. Марк отреагировал

Чемпионка Европы 2022 года в женском одиночном катании Камила Валиева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На первом снимке Валиева изображена с грузинским фигуристом Морисом Квителашвили, на втором к ним присоединился чемпион Европы в мужском одиночном катании Марк Кондратюк, который залез на столик.
«Банкета не было, но мы с Морисом всё равно взяли костюмы», — подписала снимки Валиева.
«Марк, 18 лет, опробую вашу мебель на прочность. Дорого! За предложениями — в директ», — написал Кондратюк в комментариях.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Камилы Валиевой.
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