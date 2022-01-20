Тарасова: обидно, что Туктамышева не едет на ОИ. Коляда счастливчик, Лизе б так везло

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выбор состава сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Тарасова посетовала, что в состав не попала чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева.

«Никакого удивления. Едут сильнейшие. Мне очень обидно, что не едет Лиза (Туктамышева. — Прим «Чемпионата»), но с этим поделать ничего нельзя.

Какое место занял Семененко на чемпионате Европы? Понятно, почему его не взяли. Коляда — счастливчик! Лучше бы Лизе так везло», — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

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