Егор Рухин захватил лидерство после короткой программы на чемпионате России среди юниоров

Егор Рухин выиграл короткую программу на чемпионате России среди юниоров, который стартовал в Саранске, набрав 86,09 баллов. Артём Ковалёв уступил ему один балл. Замыкает тройку Илья Яблоков. Все трое исполнили тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.



Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск

Юноши. Короткая программа

1. Егор Рухин (Москва) – 86,09.

2. Артём Ковалёв (Москва) – 85,02.

3. Илья Яблоков (Москва) – 83,22.

4. Андрей Анисимов (Москва) – 82,63.

5. Кирилл Сарновский (Москва) – 81,20.

6. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 79,87.

7. Даниил Федосимов (Санкт-Петербург) – 73,87.

8. Кирилл Андрусик (Москва) – 72,43.

9. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург) – 71,99.

10. Николай Колесников (Москва) – 71,79.