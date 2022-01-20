Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Егор Рухин захватил лидерство после короткой программы на чемпионате России среди юниоров

Егор Рухин захватил лидерство после короткой программы на чемпионате России среди юниоров
Комментарии

Егор Рухин выиграл короткую программу на чемпионате России среди юниоров, который стартовал в Саранске, набрав 86,09 баллов. Артём Ковалёв уступил ему один балл. Замыкает тройку Илья Яблоков. Все трое исполнили тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск
Юноши. Короткая программа

1. Егор Рухин (Москва) – 86,09.
2. Артём Ковалёв (Москва) – 85,02.
3. Илья Яблоков (Москва) – 83,22.
4. Андрей Анисимов (Москва) – 82,63.
5. Кирилл Сарновский (Москва) – 81,20.
6. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 79,87.
7. Даниил Федосимов (Санкт-Петербург) – 73,87.
8. Кирилл Андрусик (Москва) – 72,43.
9. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург) – 71,99.
10. Николай Колесников (Москва) – 71,79.

Плющенко возвращается с мощнейшим составом на первенстве России. У Тутберидзе проблемы? Плющенко возвращается с мощнейшим составом на первенстве России. У Тутберидзе проблемы?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022