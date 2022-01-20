Егор Рухин захватил лидерство после короткой программы на чемпионате России среди юниоров
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Егор Рухин выиграл короткую программу на чемпионате России среди юниоров, который стартовал в Саранске, набрав 86,09 баллов. Артём Ковалёв уступил ему один балл. Замыкает тройку Илья Яблоков. Все трое исполнили тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск
Юноши. Короткая программа
1. Егор Рухин (Москва) – 86,09.
2. Артём Ковалёв (Москва) – 85,02.
3. Илья Яблоков (Москва) – 83,22.
4. Андрей Анисимов (Москва) – 82,63.
5. Кирилл Сарновский (Москва) – 81,20.
6. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 79,87.
7. Даниил Федосимов (Санкт-Петербург) – 73,87.
8. Кирилл Андрусик (Москва) – 72,43.
9. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург) – 71,99.
10. Николай Колесников (Москва) – 71,79.
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