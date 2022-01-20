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Виктория Синицина показала, как выглядит в красном вечернем платье с перьями

Виктория Синицина показала, как выглядит в красном вечернем платье с перьями
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Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, показала фото и видео в красном вечернем платье с перьями.

«Мой обычный «образ» — это гулька на голове и максимально удобная одежда, потому что мы каждый день тренируемся. Поэтому я рада хотя бы иногда выбраться куда-нибудь на мероприятие, чтобы прямо собраться на него, подготовиться и почувствовать себя иначе», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фото и видео можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

Синицина и Кацалапов – чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы. Второе золото континентального первенства дуэт завоевал на минувшей неделе в Таллине (Эстония).

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