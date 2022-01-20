«Я люблю тебя, Евгения». Американский фигурист обратился к Медведевой

Американский фигурист Джейсон Браун отреагировал на тёплые слова россиянки Евгении Медведевой.

В ролике Международного олимпийского комитета Sweet Tweets Медведева первым делом вспомнила о том, как Браун встречал её в Канаде, куда она прилетела вместе с мамой, чтобы тренироваться в группе Брайана Орсера. Также Евгения показала другие твиты с Брауном во время тренировок у канадского специалиста и сказала, что скучает по Джейсону.

«Я люблю тебя, Евгения…» — написал Браун, комментируя пост. Вместо слова «люблю» фигурист поставил смайл в виде алого сердца.

Медведева тренировалась в Канаде с лета 2018 года. Спустя два года Евгения вернулась в Россию, в группу Этери Тутберидзе. С тех пор в соревнованиях фигуристка не участвовала, но карьеру не завершала.