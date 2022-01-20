Рухин отказался назвать причины перехода из группы Тутберидзе к Плющенко

Фигурист Егор Рухин, занявший последнее, 18-е место на чемпионате России — 2022 среди взрослых, прокомментировал прокат короткой программы на юниорском первенстве страны.

Рухин, после неудачи на ЧР перешедший из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко», лидирует перед произвольной программой.

«Доволен, что всё получилось, буду настраиваться на завтрашний день. После неудачи на чемпионате России никаких трудностей в подготовке не возникло. Я не вижу никаких проблем, у всех бывают взлёты и падения. Расценил это как опыт для себя и дальше работал и готовился. После чемпионата России я принял решение перейти в академию к Евгению Викторовичу Плющенко. Причины перехода от Этери Георгиевны называть не буду. Трудностей на новом месте не возникло: я перешёл, и мы сразу начали готовиться к первенству России. С негативными комментариями в соцсетях по этому поводу не сталкивался. Даже если они были, я не обращал на них внимания», — приводит слова Рухина пресс-служба ФФККР.