Софья Акатьева: о чемпионате мира среди юниоров пока не думаю

Фигуристка Софья Акатьева прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России среди юниоров в Саранске.

Акатьева, выполнившая каскад тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип, лидирует перед произвольной программой, опережая Софью Самоделкину более чем на 3 балла.

«Очень рада, что получилось сделать свой максимум в короткой программе, но нет предела совершенству, так что буду улучшать свои вращения, катание, эмоции, но и готовиться к произвольной программе.

Готовиться к этому старту было не тяжело, но я очень расстроилась, когда мне сказали, что до первенства не будет никаких соревнований, хотя я основательно готовилась к ним. Это были важные соревнования. Но я продолжила работать, зная, что первенство России среди юниоров состоится.

Не обращаю внимания на то, сколько зрителей в зале. Я же сосредоточена на своём, не смотрю на окружающих, что вокруг меня происходит. Это энергозатратно. Стараюсь сосредоточиться на себе.

О чемпионате мира среди юниоров пока не думаю. Сейчас моя цель откатать здесь чисто свои программы, сделать свой максимум. Судьи решат, кто поедет», — приводит слова Акатьевой пресс-служба ФФККР.