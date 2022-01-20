Самоделкина: в произвольной планируем три четверных – лутц, сальхов, риттбергер

Фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России среди юниоров в Саранске.

Самоделкина, выполнившая каскад тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип, занимает второе место перед произвольной программой, уступая Софье Акатьевой более трёх баллов.

«Рада, что аксель и тулуп наконец получились. У меня в этом сезоне ещё в Казахстане этот элемент был. Сейчас на более важных соревнованиях смогла собрать каскад. Правда, пока мы с тренером не совсем поняли баллы, но мы сюда не за баллами приехали, а чтобы показать два чистых проката. В произвольной планируем три четверных – лутц, сальхов, риттбергер. Будем пробовать», — приводит слова Самоделкиной пресс-служба ФФККР.