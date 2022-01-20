Кагановская и Ангелопол выиграли ритм-танец на ЧР среди юниоров
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Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске. Всего 0,14 балла победителям уступили Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Третье место перед произвольным танцем занимают Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.
Произвольный танец на чемпионате России среди юниоров дуэты покажут в субботу, 22 января.
Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 72,95.
2. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий – 72,81.
3. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 71,46.
4. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 67,10.
5. Алиса Овсянкина/Матвей Самохин – 65,26.
6. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин – 64,22
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