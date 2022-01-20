«Знаю точно, что уже ничего не изменить». Максим Ковтун — о составе на ОИ-2022

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о составе сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры.
По сравнению с предварительным списком произошла только одна замена: третью путёвку в мужском одиночном катании вместо Евгения Семененко отдали Андрею Мозалёву, ставшему 4-м на чемпионате Европы.
«Сегодня объявили состав на ОИ. Меня зовут на спортивные ТВ-шоу, звонят журналисты, чтобы всё это пообсуждать. Я лично считаю, что лучше сейчас ничего не говорить, потому что и говорить-то нечего, и, как минимум, знаю точно, что уже ничего не изменить. Так что, уважаемые коллеги, я глух и нем.
А мне прислали вот такой архивчик. Не знаю, почему «Инста» так режет качество, но тут моя любимая короткая программа из всех — шедевр Пети Чернышёва. Отрывок с первыми двумя элементами, начало сезона», — написал Ковтун на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Максима Ковтуна в «Инстаграме».
Ковтун должен был ехать на Олимпийские игры в Сочи как чемпион России – 2014, но на чемпионате Европы Максим стал пятым (худшим из россиян), и в итоге единственную путёвку федерация отдала Евгению Плющенко. Евгений помог России выиграть командное золото, но снялся с личного турнира на разминке перед короткой программой, оставив хозяев Игр без единственного участника.
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