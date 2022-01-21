Канадская фигуристка Меган Дюамель сообщила, что ждёт второго ребёнка

Канадская фигуристка Меган Дюамель сообщила, что готовится во второй раз стать матерью. В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Дюамель опубликовала фото с округлившимся животом, подписав снимок: «Когда я была беременна Зои, на этом сроке я ещё каталась в туре! Интересно, намного ли я больше сейчас, чем тогда».

Меган замужем за тренером Бруно Маркоттом. Их старшая дочь Зои родилась в октябре 2019 года.

Дюамель выступала в парном катании с Эриком Рэдфордом. Вместе они — олимпийские чемпионы в команде и бронзовые призёры Игр-2018 в соревнованиях спортивных пар. В активе дуэта также две победы и две бронзовые медали на чемпионатах мира. Дюамель и Рэдфорд завершили совместную карьеру в апреле 2018 года.