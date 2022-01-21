Медведева тремя словами отреагировала на фото Валиевой с Квителашвили и Кондратюком
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева оставила комментарий под постом чемпионки Европы 2022 года Камилы Валиевой в «Инстаграме». Ранее Валиева опубликовала две фотографии: на первом снимке она изображена с грузинским фигуристом Морисом Квителашвили, на втором к ним присоединился чемпион Европы 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк, который залез на столик.
«Что за богемы», — написала Медведева в комментариях к соответствующему посту.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Камилы Валиевой.
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