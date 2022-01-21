Александр Смирнов: Щербакову начали топить, мол, «Анечка, уходи»

Двукратный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы, российский фигурист Александр Смирнов, выступавший в паре с Юко Кавагути, поделился впечатлениями от соревнований женщин на чемпионате Европы в Таллине. Весь пьедестал заняли россиянки: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

«Я смотрел полностью мужчин от начала до конца — и вот их было смотреть очень интересно. У женщин, по сути, интересны были две последние разминки. Сенсацию сделала Анна Щербакова, в неё начали терять веру, даже топить, мол, «Анечка, уходи». А она собралась и показала лучшее из возможных выступление. Короткую и произвольную программы будто два разных человека катали.



Не было ли после короткой программы сомнений относительно её участия в Олимпиаде? После произвольной сомнений уже нет. Обожаю Елизавету Туктамышеву, мы друзья, но после такой произвольной, какую выдала Анна, вопросов ни у кого быть не может, включая федерацию. В короткой — то ли программа не её, то ли правда какая-то травма. Там она мне не понравилась. И насколько восхитила, как и Камила, в произвольной — я перед телевизором стоял весь прокат», — цитирует Смирнова «Спорт-экспресс».

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