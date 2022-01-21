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Фигурист Александр Смирнов объяснил, как сборную России могут «придержать» на Олимпиаде

Фигурист Александр Смирнов объяснил, как сборную России могут «придержать» на Олимпиаде
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Двукратный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы, российский фигурист Александр Смирнов, выступавший в паре с Юко Кавагути, предположил, что на Олимпиаде в Пекине могут случиться манипуляции с ПЦР-тестами в отношении сборной России.

«Это инструмент для манипуляций? Да. И как бы им не воспользовались нехорошие люди и не подставили нашу сборную. Я за это переживаю больше, чем за результаты наших ребят. Уверен в них, виделись на шоу после чемпионата России, они заряжены, хотят работать. И останавливает сейчас уже не ношение маски, а вот эти тесты, которыми можно просто запретить соревноваться.

Как в случае со шведом Николаем Майоровым. Хорошо знаю его брата Сашку, очень обидно за них. Но шведы у нас долгожители, ещё приедут, за них тоже будем болеть. Но что точно — как бы мы ни были страшны, нас могут придержать таким способом», — цитирует Смирнова «Спорт-экспресс».

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