Екатерина Боброва обратилась к Татьяне Волосожар, которая перенесла операцию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва обратилась к двукратной победительнице Олимпийских игр Татьяне Волосожар, которая перенесла операцию на колене.

Волосожар в своём «инстаграме», в частности, написала: «Первые две недели я, как сказал врач, должна была использовать опору. Поэтому сначала ходила на двух костылях, теперь с одним. На ногу наступать можно, даже нужно. Но тут такой момент: чем больше на колено идёт нагрузка, тем больше там может скапливаться жидкости. А это не очень хорошо».

Боброва в комментарии написала «Здоровья» и добавила эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Татьяны Волосожар

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