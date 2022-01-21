Анастасия Губанова: Трусова — просто монстр, а у Валиевой прыжки на 3 километра

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, охарактеризовала российских призёров прошедшего в Таллине чемпионата Европы — Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову.

«Всех этих девочек я знаю ещё с детства, помню их маленькими. Саша и Камила — очень хорошие девочки в жизни. С ними очень приятно общаться. Аню я знаю не так хорошо, но могу точно сказать, что она боец, который может собраться. Это «плюс старт». Такое качество многого стоит.

Саша — просто монстр. Это что-то невероятное. Я считаю, что именно она начала всю эту гонку четверных и продолжает это делать. Это очень ценно, она огромная молодец. Камила — просто космос, очень красивые программы, прыжки на три километра. Молодец!» — приводит слова Губановой Sport24.

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