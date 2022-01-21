Илья Яблоков выиграл первенство России среди юниоров

Российский фигурист Илья Яблоков одержал победу на первенстве России среди юниоров. В произвольной программе спортсмен показал результат 144,77 балла. Сумма по итогам двух прокатов составила 227,99 балла.

На втором месте расположился Николай Угожаев (227,82 балла). Замкнул тройку Артём Ковалёв (225,65 балла).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск. Юноши (топ-10)

1. Илья Яблоков — 227,99.

2. Николай Угожаев — 227,82.

3. Артём Ковалёв — 225,65.

4. Николай Колесников — 224,96.

5. Егор Рухин — 223,96.

6. Андрей Анисимов — 214,77.

7. Кирилл Сарновский — 213,93.

8. Максим Белявский — 212,51.

9. Владислав Дикиджи — 210,29.

10. Даниил Федосимов — 210,04.

Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!