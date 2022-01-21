Чемпион России Яблоков: если бы ребята откатались лучше, пролетел бы вообще

Новый чемпион России среди юниоров по фигурному катанию Илья Яблоков заявил, что удивлён своим результатом.

Дело в том, что итоговое золото Яблокова сложилось из третьего места в короткой программе и четвёртого — в произвольной, где он допустил ошибки на четверных прыжках. Серебряного призёра Николая Угожаева чемпион в итоге опередил всего на 0,17 балла.

«Я в шоке. Не ожидал, потому что прокат произвольной был отвратительный. Но это удача, потому что в нашем виде спорта, как и в каждом другом, важна медаль. Понимаю, у каждого что-то может получиться, а что-то не получиться. Но надо двигаться дальше, не останавливаться. Сегодня не только у меня был плохой прокат, а у многих. Если бы ребята откатались лучше, я бы вообще пролетел, это я прекрасно понимаю. Считаю, что должен двигаться вперёд, чтобы не повторять таких ошибок. Чтобы не было стыдно за свою работу, не было стыдно тренеру. Не то, что стыдно — мне не хочется подводить тренера. Виктория Евгеньевна вкладывает в меня всю душу, всю себя в это дело, а сегодня я её подвел.

Но будем надеяться, что в дальнейшем всё сложится. Надо накатывать произвольную с четверными прыжками, нарабатывать, чтобы всё получалось стабильно. На этом турнире я попробовал четверной сальхов. Он пока не очень стабилен, поэтому, возможно, падение потянуло и другие ошибки на четверных. Но, как я сказал, надо работать, делать всё на соревнованиях. На тренировках я катаю программу с четверными уже практически чисто, и надо это делать на соревнованиях», — приводит слова Яблокова пресс-служба ФФККР.